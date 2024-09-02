С 1 сентября в Украине введен механизм проверки информации о конечных бенефициарных владельцах

В Украине внедрен порядок проверки данных о конечных бенефициарных владельцах.

Министерство юстиции Украины сообщило, что в стране введен механизм проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, подаваемой юридическими лицами государственным регистраторам для проведения соответствующих регистрационных действий в отношении юридического лица, и содержится в ЕГР.

Отмечается, что с 1 сентября 2024 года начал действовать Порядок уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований об обнаружении разногласий между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц , физических лиц – предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах и/или структуре собственности юридического лица (далее – Порядок уведомления) (приказ Минюста от 12.07.2023 № 2542/5).

Следовательно, введен механизм проверки информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности, представляемой юридическими лицами государственным регистраторам для проведения соответствующих регистрационных действий в отношении юридического лица, и содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, предусмотренный частью шестой статьи 5 -1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», к которому непосредственно привлечено Министерство юстиции Украины, как держатель указанного реестра.

На официальном вебсайте Министерства юстиции Украины по ссылке создана рубрика «Сообщения держателя Единого государственного реестра об обнаружении разногласий СПФМ», в которой размещены предусмотренные пунктом 7 Порядка сообщения сертификат шифрования и адрес электронной почты.

В Минюсте отмечают, что в случае установления неактуальности информации о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, Министерство юстиции Украины принимает меры реагирования, предусмотренные Порядком привлечения к ответственности и порядке определения размеров штрафов за нарушения в сфере государственной регистрации юридических лиц (приказ Минюста от 13.09.2023 № 3258/5).

Ранее сообщалось, что утвержден порядок уведомления Минюста относительно расхождений в ЕГР.

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