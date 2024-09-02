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За серпень у Києві зафіксували чотири температурні рекорди

20:54, 2 вересня 2024
Цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці, зазначили у обсерваторії.
За серпень у Києві зафіксували чотири температурні рекорди
Джерело фото: Depositphotos
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У столиці за минулий місяць зафіксували чотири температурні рекорди, усі – в період з 25 по 27 серпня. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму.

У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).

Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4°С, а найтепліше – 20 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,5°.

Опадів випало 24 мм, або 43% кліматичної норми.

«Цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці», - зазначили у обсерваторії.

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