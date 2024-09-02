С мэра Мукачево Балоги сняли браслет из-за отключения света

Сторона защиты просила не продлевать действие обязанности носить браслет в связи с нестабильной работой средства и постоянными отключениями света.

Фото: regionews.ua

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 23 октября действие остальных обязанностей, возложенных на мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балогу, передает «Слово и дело».

Прокурор САП просил продлить действие всех обязанностей. Сторона защиты просила расширить запрет на выезд Балоге из Мукачево в пределы Закарпатской области. Также они просили не продлевать действие обязанности носить браслет в связи с нестабильной работой средства и постоянными отключениями света, поскольку есть проблемы с его зарядкой.

Еще они просили расширить запрет на выезд из Мукачево в пределы Закарпатья.

В результате суд разрешил свободно передвигаться мэру Мукачево по Закарпатью и снял с него браслет.

«Ходатайство удовлетворить частично. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, на основании ч. 5 ст. 194 УПК Украины. Определить срок действия обязанностей, возложенных судом на подозреваемого, до 23 октября 2024 включительно», – говорится в решении.

Как сообщил журналист Олег Новиков в одной из своих соцсетей, с Балоги сняли браслет из-за отключения света.

Ранее сообщалось, что СБУ, НАБУ и САП разоблачили мэра и председателя районного совета одного из городов Закарпатской области в причастности к коррупционным схемам. Чиновники злоупотребляли служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.

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