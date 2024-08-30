Для судової влади 2025 рік може стати вкрай важким у фінансовому плані – Вища рада правосуддя

Фінансові потреби судів першої та апеляційної інстанції запропоновано задовольнити лише на 56,5% від потреби.

Джерело фото - Судова влада

Вища рада правосуддя 29 серпня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів з публічним зверненням щодо незадовільного фінансового забезпечення судової влади у наступному 2025 році.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає фактичне «замороження» розміру прожиткового мінімуму в 2102 гривні для визначення базового розміру посадового окладу судді, а також передбачає зменшення видатків на суди першої та апеляційної інстанції більше ніж на півмільярда гривень.

У Вищій раді правосуддя ознайомилися з потребами як судів першої, апеляційної, касаційної інстанції, так і органів судової влади та врядування і дійшли висновку, що бюджет судової влади на 2025 рік фактично не враховує реалії, в яких вже давно знаходиться судова влада.

Аналізуючи потреби судів першої та апеляційної інстанції, у ВРП зазначили, що реальна потреба судів на 2025 рік складає 36 млрд. 278 млн. 357,4 тис. гривень.

Разом з тим, доведений Міністерством фінансів граничний обсяг видатків на наступний рік – лише 16 млрд. 882 млн. 085,7 тис. гривень.

Плановий обсяг надходжень спеціального фонду становить 3 млрд. 600 млн. гривень.

Таким чином, забезпечення потреб Державної судової адміністрації складає лише 56,5% від потреби.

Як зазначили у ВРП, фактично мова йде про фінансове забезпечення виплати суддівської винагороди виходячи із вже наявної кількості суддів.

Аналогічно, фінансування передбачене лише на фактичну кількість працівників апаратів судів.

Через такий підхід у наступному 2025 році можуть виникнути проблеми з комплектуванням як Вищого антикорупційного суду, так і апеляційних і місцевих судів. Адже, незважаючи на вже оголошені конкурси на посади суддів ВАКС, АП ВАКС та апеляційних судів, фінансове забезпечення суддівської винагороди для нових суддів відсутнє.

У підсумку, фінансове забезпечення потреб судової влади у 2025 році може стати найгіршим за останні роки.

Так, за останні роки рівень задоволення фінансових потреб судової влади, за даними ВРП та ДСА, був наступним:

2017 рік – 79,1%

2018 рік – 77,9%

2019 рік – 69,5%

2020 рік – 64,4%

2021 рік – 42,5%

2022 рік – 72,3% (протягом року частина коштів була «знята» з судів на потреби оборони)

2023 рік – 59,6%

2024 рік – 60,5%

Автор В’ячеслав Хрипун

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