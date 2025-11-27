  1. Судова практика
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд судової практики КГС ВС

12:36, 27 листопада 2025
КГС ВС сформулював низку важливих правових позицій у спора, що належать до господарської юрисдикції.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за жовтень 2025 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції. 

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

- правової природи грошової винагороди арбітражного керуючого / ліквідатора;

- обов’язку юридичної особи, яку визнано банкрутом, зареєструвати електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» ЄСІКС;

- покладення солідарної відповідальності на органи управління боржника на підставі ст. 34 КУзПБ.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки щодо:

- наслідків бездіяльності органу АМК у прийнятті рішення поза межами строку давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

- питання розмежування юрисдикції у спорі про захист прав на корисну модель.

У  постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав сформульовано висновки стосовно:

- належного позивача у спорах про визначення розміру статутного капіталу та розміру часток учасників товариства;

- порушення переважного права учасника ТОВ при відчуженні частки статутного капіталу товариства у випадку, коли частка ТОВ була предметом кількох послідовних правочинів;

- корпоративних прав у фермерському господарстві та правомочності його засновників.

У постановах у справах щодо земельних відносин сформовано висновки щодо:

- права нового власника майна вимагати в судовому порядку припинення податкової застави, накладеної через борги попередника;

- порядку передачі в оренду земельних ділянок, які були виключені із площ земель колективного сільськогосподарського підприємства, що підлягали поділу (паюванню).

