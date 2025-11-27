Дела о банкротстве, корпоративные споры и земельные отношения — обзор судебной практики КХС ВС
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за октябрь 2025 года. В обзоре отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:
- правовой природы денежного вознаграждения арбитражного управляющего / ликвидатора;
- обязанности юридического лица, признанного банкротом, зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС;
- возложения солидарной ответственности на органы управления должника на основании ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:
- последствий бездействия органа АМК в принятии решения вне пределов срока давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
- вопроса разграничения юрисдикции в споре о защите прав на полезную модель.
В постановлениях по делам относительно корпоративных споров, корпоративных прав сформулированы выводы относительно:
- надлежащего истца в спорах об определении размера уставного капитала и размера долей участников общества;
- нарушения преимущественного права участника ООО при отчуждении доли уставного капитала общества в случае, когда доля ООО была предметом нескольких последовательных правочинов;
- корпоративных прав в фермерском хозяйстве и полномочий его основателей.
В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:
- права нового собственника имущества требовать в судебном порядке прекращения налогового залога, наложенного из-за долгов предыдущего владельца;
- порядка передачи в аренду земельных участков, которые были исключены из площади земель коллективного сельскохозяйственного предприятия, подлежавших разделу (паеванию).
