Дела о банкротстве, корпоративные споры и земельные отношения — обзор судебной практики КХС ВС

12:36, 27 ноября 2025
КХС ВС сформулировал ряд важных правовых позиций в спорах, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за октябрь 2025 года. В обзоре отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

  • правовой природы денежного вознаграждения арбитражного управляющего / ликвидатора;
  • обязанности юридического лица, признанного банкротом, зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС;
  • возложения солидарной ответственности на органы управления должника на основании ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

  • последствий бездействия органа АМК в принятии решения вне пределов срока давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
  • вопроса разграничения юрисдикции в споре о защите прав на полезную модель.

В постановлениях по делам относительно корпоративных споров, корпоративных прав сформулированы выводы относительно:

  • надлежащего истца в спорах об определении размера уставного капитала и размера долей участников общества;
  • нарушения преимущественного права участника ООО при отчуждении доли уставного капитала общества в случае, когда доля ООО была предметом нескольких последовательных правочинов;
  • корпоративных прав в фермерском хозяйстве и полномочий его основателей.

В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:

  • права нового собственника имущества требовать в судебном порядке прекращения налогового залога, наложенного из-за долгов предыдущего владельца;
  • порядка передачи в аренду земельных участков, которые были исключены из площади земель коллективного сельскохозяйственного предприятия, подлежавших разделу (паеванию).

