Дела о банкротстве, корпоративные споры и земельные отношения — обзор судебной практики КХС ВС

КХС ВС сформулировал ряд важных правовых позиций в спорах, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КХС ВС за октябрь 2025 года. В обзоре отражен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В частности, в постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

правовой природы денежного вознаграждения арбитражного управляющего / ликвидатора;

обязанности юридического лица, признанного банкротом, зарегистрировать электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» ЕСИКС;

возложения солидарной ответственности на органы управления должника на основании ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

В постановлениях по делам о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

последствий бездействия органа АМК в принятии решения вне пределов срока давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;

вопроса разграничения юрисдикции в споре о защите прав на полезную модель.

В постановлениях по делам относительно корпоративных споров, корпоративных прав сформулированы выводы относительно:

надлежащего истца в спорах об определении размера уставного капитала и размера долей участников общества;

нарушения преимущественного права участника ООО при отчуждении доли уставного капитала общества в случае, когда доля ООО была предметом нескольких последовательных правочинов;

корпоративных прав в фермерском хозяйстве и полномочий его основателей.

В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:

права нового собственника имущества требовать в судебном порядке прекращения налогового залога, наложенного из-за долгов предыдущего владельца;

порядка передачи в аренду земельных участков, которые были исключены из площади земель коллективного сельскохозяйственного предприятия, подлежавших разделу (паеванию).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.