Підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання пенсій і соцвиплат — Леся Забуранна

12:00, 27 листопада 2025
В Україні вперше від початку повномасштабного вторгнення ухвалено рішення про підвищення мінімальної зарплати — зазначила заступниця голови Бюджетного комітету Леся Забуранна.
Фото: Слуга народу
Заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна повідомила, що ухвалене рішення про підвищення мінімальної заробітної плати у 2026 році стане підставою для зростання пенсій та інших соціальних виплат.

Зазначимо, що підвищення мінімалки передбачається проектом Державного бюджету на 2026 рік. 

Забуранна підкреслила, що це перше підвищення мінімальної зарплати від початку повномасштабного вторгнення РФ. 

За її даними, збільшення мінімалки матиме прямий вплив на розмір пенсій та інших соціальних виплат, оскільки ці показники розраховуються з урахуванням мінімальних гарантій, закладених у держбюджеті.

Також заплановано перегляд оплати праці для вчителів та викладачів закладів вищої освіти.

«Уперше від початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Відповідно, це вплине на підвищення пенсій та інших соціальних виплат. Також буде перегляд оплати праці для вчителів та викладачів вищих навчальних закладів», - заявила Забуранна в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, Леся Забуранна повідомляла, що у проекті Держбюджету-2026 передбачено 6,6 млрд грн на підвищення зарплат вчителям і викладачам ВНЗ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як в Україні зміняться пенсії у 2026 році. 

Також повідомлялося, на скільки збільшиться мінімальна зарплата. 

Як відомо, у жовтні парламент підтримав законопроект про Державний бюджет  за основу №14000. Хоча пріоритетом залишається посилення обороноздатності країни, у проекті бюджету на наступний рік закладено підвищення соціальних виплат. 

Верховна Рада України зарплата держбюджет пенсія

