Повышение минимальной зарплаты приведет к росту пенсий и соцвыплат — Леся Забуранная

В Украине впервые с начала полномасштабного вторжения было принято решение о повышении минимальной зарплаты — отметила замглавы Бюджетного комитета Леся Забуранная.

Замглавы Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная сообщила, что принятое решение о повышении минимальной заработной платы в 2026 году станет основанием для роста пенсий и других социальных выплат.

Отметим, что повышение минималки предусмотрено проектом Государственного бюджета на 2026 год.

Забуранная подчеркнула, что это первое повышение минимальной зарплаты с начала полномасштабного вторжения РФ.

По её данным, увеличение минималки будет иметь прямое влияние на размер пенсий и других социальных выплат, поскольку эти показатели рассчитываются с учётом минимальных гарантий, заложенных в госбюджете.

Также запланирован пересмотр оплаты труда для учителей и преподавателей высших учебных заведений.

Напомним, Леся Забуранная сообщала, что в проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 6,6 млрд грн на повышение зарплат учителям и преподавателям вузов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как в Украине изменятся пенсии в 2026 году.

Также сообщалось, на сколько увеличится минимальная зарплата.

Как известно, в октябре парламент поддержал законопроект о Государственном бюджете за основу №14000. Хотя приоритетом остается усиление обороноспособности страны, в проекте бюджета на следующий год заложено повышение социальных выплат.

