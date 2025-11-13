  1. В Украине

В проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 6,6 млрд грн на повышение зарплат учителям и преподавателям ВУЗов — Леся Забуранная

14:13, 13 ноября 2025
Заместитель председателя Комитета по бюджету Леся Забуранная заявила, что в доработанном проекте Госбюджета-2026 предусмотрено увеличение доходов почти на 30 миллиардов гривен.
В проекте Госбюджета-2026 предусмотрено 6,6 млрд грн на повышение зарплат учителям и преподавателям ВУЗов — Леся Забуранная
Кабинет Министров утвердил обновленный проект Государственного бюджета на 2026 год для второго чтения в Верховной Раде. В документе предусмотрено увеличение доходов почти на 30 миллиардов гривен, перераспределение налоговых поступлений между регионами и госбюджетом, а также увеличение финансирования образования, безопасности и поддержки прифронтовых территорий.

Об этом сообщила народный депутат и заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

«В госбюджете ко второму чтению доходы выросли почти на 30 млрд грн. Также по вопросу перераспределения налогов между регионами и государственным бюджетом правительство предложило такой вариант — 60% должны оставаться в регионах, а 40% пойдут в государственный бюджет. Что касается расходов, то народные депутаты настаивали, и правительство поддержало инициативу повысить заработные платы не только учителям, но и преподавателям учреждений высшего образования. На это в бюджете сейчас предлагается дополнительно выделить 6,6 млрд грн. Также почти на 19 млрд грн увеличен Резервный фонд, поскольку из-за военной агрессии России в Украине растёт количество форс-мажорных обстоятельств», — отметила Забуранная.

По словам депутатки, правительство также предусмотрело в бюджете 1 млрд грн на страхование военных рисков, ещё 1 млрд — на обустройство укрытий в детских садах. Кроме того, 500 млн грн планируют направить на жильё для переселенцев, а ещё 500 млн — на поддержку релокированных технических вузов.

«Ещё 500 млн грн предусмотрели для релокированных учреждений высшего образования технической направленности. Важно, что для поддержки прифронтовых территорий правительство рассматривает абсолютно новый подход: 2 млрд направят в Государственный фонд регионального развития, и около 5 млрд грн составит целевая дотация для решения актуальных проблем в прифронтовых зонах», — пояснила народный депутат.

Она отметила, что продолжается активная работа по поиску дополнительных источников финансирования сектора безопасности, в частности за счёт реализации международных проектов.

Напомним, глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что Комитет принял решение обратиться к Бюджетному комитету и премьер-министру Украины Юлии Свидиденко с просьбой незамедлительно решить вопрос повышения заработной платы учителям до уровня трёх минимальных зарплат с одновременным изменением структуры оплаты труда.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете на 2026 год за основу №14000. Приоритетом остается обороноспособность страны, однако с 1 января 2026 года запланировано повышение прожиточного минимума.

Напомним, что Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что Комитет принял решение обратиться к Бюджетному комитету и премьер-министру Украины Юлии Свидиденко с просьбой незамедлительно решить вопрос повышения заработной платы учителям до уровня трёх минимальных зарплат с одновременным изменением структуры оплаты труда.

