Какой будет прожиточный минимум в Украине в 2026 году

В 2026 году в Украине ожидается повышение прожиточного минимума – соответствующие показатели заложены в проекте Государственного бюджета.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Верховная Рада приняла законопроект о Государственном бюджете на 2026 год за основу №14000. Приоритетом остается обороноспособность страны, однако с 1 января 2026 года запланировано повышение прожиточного минимума.

Согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с января 2026 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц должен составлять 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет — 2817 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

трудоспособных лиц — 3328 гривен;

трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, оклада прокурора окружной прокуратуры, должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, других работников государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов, — на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года;

лиц, утративших трудоспособность, — 2595 гривен;

лиц, утративших трудоспособность, применяемый для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда, — 1600 гривен.

Напомним, что Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

Основные изменения ко второму чтению:

доходы должны увеличиться на 27,8 млрд грн, в частности благодаря повышению ставки налога на прибыль банков с 25% до 50%;

расходы должны возрасти на 33,6 млрд грн.

Правительство надеется на быстрое принятие Госбюджета-2026.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.