Який буде прожитковий мінімум в Україні у 2026 році

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Верховна Рада прийняла законопроект про Державний бюджет на 2026 рік за основу №14000. Пріоритетом залишається обороноздатність країни, проте з 1 січня 2026 року заплановано підвищення прожиткового мінімуму.

Згідно з проектом Держбюджету на 2026 рік, з січня 2026 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць має бути у розмірі 3209 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років – 2817 гривень;

- дітей віком від 6 до 18 років – 3512 гривень;

- працездатних осіб – 3328 гривень;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, посадового окладу прокурора окружної прокуратури, посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, інших працівників державних органів, а також працівників податкових і митних органів, - на рівні, встановленому для відповідного державного органу станом на 31 грудня 2025 року;

- осіб, які втратили працездатність, – 2595 гривень;

- осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, – 1600 гривень.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Основні зміни до другого читання:

доходи мають зрости на 27,8 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%;

видатки мають збільшаться на 33,6 млрд грн.

Уряд сподівається на швидке ухвалення Держбюджету-2026.

