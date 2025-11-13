У проекті Держбюджету-2026 передбачено 6,6 млрд грн на підвищення зарплат вчителям і викладачам ВНЗ — Леся Забуранна

Заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна заявила, що у доопрацьованому проекті Держбюджету-2026 передбачено збільшення доходів майже на 30 мільярдів гривень.

Фото: Леся Забуранна

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив оновлений проєкт Державного бюджету на 2026 рік для другого читання у Верховній Раді. У документі передбачено збільшення доходів майже на 30 мільярдів гривень, перерозподіл податкових надходжень між регіонами та держбюджетом, а також підвищення фінансування освіти, безпеки та підтримки прифронтових територій.

Про це повідомила народна депутатка та заступниця голови Комітету з питань бюджету Леся Забуранна.

«У держбюджеті до другого читання доходи зросли майже на 30 млрд грн. Також у питанні перерозподілу податків між регіонами й між бюджетом уряд подав такий варіант - 60% мають лишатись в регіонах, а 40% підуть у державний бюджет. Що стосується видатків, то народні депутати наполягли й уряд підтримав ініціативу підвищити заробітні плати не лише вчителям, а й викладачам закладів вищої освіти. На це в бюджеті зараз пропонується додатково виділити 6,6 млрд грн. Також майже на 19 млрд грн збільшений Резервний фонд, оскільки через військову агресію росії в Україні зростає кількість форс-мажорних обставин», - зазначила Забуранна.

За словами депутатки, уряд також передбачив у бюджеті 1 млрд грн на страхування військових ризиків, ще 1 млрд — на облаштування укриттів у дитсадках. Крім того, 500 млн грн планують спрямувати на житло для переселенців, а ще 500 млн — на підтримку релокованих технічних вишів.

«Ще 500 млн грн передбачили для релокованих закладів вищої освіти технічного спрямування. Важливо, що для підтримки прифронтових територій уряд розглядає абсолютно новий підхід: 2 млрд спрямують на Державний фонд регіонального розвитку і близько 5 млрд грн складе цільова дотація для вирішення актуальних проблем у прифронтових зонах», - пояснила народна депутатка.

Вона зазначила, що триває активна робота над пошуком додаткового фінансування безпекового сектору, зокрема через міжнародні проєкти.

Нагадаємо, голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що Комітет ухвалив рішення звернутися до Бюджетного комітету та прем’єр-міністра України Юлії Свидиденко з проханням невідкладно вирішити питання підвищення заробітної плати вчителям до рівня трьох мінімальних зарплат із одночасною зміною структури оплати праці.

Як писала «Судово-юридична газета», у жовтні Верховна Рада прийняла законопроект про Державний бюджет на 2026 рік за основу №14000. Пріоритетом залишається обороноздатність країни, проте з 1 січня 2026 року заплановано підвищення прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.