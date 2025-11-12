Освітній комітет звернеться до прем’єр-міністра щодо підвищення зарплат вчителів до трьох мінімальних — Бабак

Освітній комітет Верховної Ради ініціює звернення до уряду щодо невідкладного вирішення питання підвищення заробітної плати вчителям до рівня трьох мінімальних із одночасною зміною структури оплати праці, — повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що Комітет ухвалив рішення звернутися до Бюджетного комітету та прем’єр-міністра України Юлії Свидиденко з проханням невідкладно вирішити питання підвищення заробітної плати вчителям до рівня трьох мінімальних зарплат із одночасною зміною структури оплати праці.

За словами Бабака, це рішення було ухвалене після розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік перед голосуванням у другому читанні.

"Ключове питання стосувалося 3 мінімальних зарплат для вчителів. Мені дуже прикро констатувати факт, що ніхто з Міністерства освіти на засіданні Кабміну не озвучив жодного аргументу, щоб відстояти не чергову надбавку до зарплати вчителів, а реформу, якої вчителі давно потребують", - заявив Бабак.

Він нагадав, що Кабінет Міністрів не додав до проєкту бюджету правки про 3 мінімальні заробітні плати.

"При цьому Верховна Рада вже висловила свою позицію: за правку про зміну структури оплати праці проголосували 239 депутатів. За перенаправлення коштів з окремої програми в освітню субвенцію проголосували 315 народних депутатів. Але ці правки не враховані Кабінетом Міністрів", - розповів Сергій Бабак.

За словами голови комітету, Міністерство фінансів пояснило відмову потребою у понад 20 млрд грн додаткових коштів, однак, за розрахунками Комітету, для реалізації реформи потрібно 13,5 млрд грн, з яких 45% одразу повертаються до бюджету у вигляді податків та зборів.

"Тобто збільшують дохідну частину бюджету на 6 млрд 063 млн 560 тис (ПДФО, воєнний збір, ЄСВ). Тобто фактично необхідний додатковий обсяг коштів складає 7 млрд 423 млн 350 тис грн", - пояснив Бабак.

Бабак зауважив, що нині молодий учитель із навантаженням 18 годин на тиждень отримує 8 162 грн, а після запланованих підвищень у 2026 році — близько 10 845 грн, що становить лише 33% збільшення, а не 50%, як передбачалося.

Крім того, ці кошти закладені в окрему бюджетну програму, а не в освітню субвенцію, що, за словами депутата, фактично означає не реформу, а чергову тимчасову доплату.

"Ми зробили все необхідне, щоб молодий вчитель отримував на руки 19 975 грн. Верховна Рада підтримала відповідні зміни. Справедливості заради варто сказати, що Мінфін зробив величезну роботу, щоб знайти додаткові кошти для вчителів. Ми всі вже пройшли дуже довгий шлях. Буде прикро здатися за півкроку до мети. А залишилося півкроку" , - додав голова освітнього комітету.

Він підкреслив, що щороку держава готує понад 10 тисяч молодих учителів за кошти бюджету, але через низьку оплату праці більшість із них не йдуть працювати до шкіл.

"Три мінімальні зарплати для вчителів — або зараз, або невідомо коли", — підсумував голова освітнього комітету Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше Бабак повідомив, що Кабінет Міністрів не підтримав пропозицію парламенту щодо підвищення заробітних плат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат.

