Образовательный комитет обратится к премьер-министру о повышении зарплат учителей до трех минимальных — Бабак

11:30, 12 ноября 2025
Образовательный комитет Верховной Рады инициирует обращение к правительству по безотлагательному решению вопроса повышения заработной платы учителям до уровня трех минимальных с одновременным изменением структуры оплаты труда, — сообщил глава комитета Сергей Бабак.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что Комитет принял решение обратиться к Бюджетному комитету и премьер-министру Украины Юлии Свидиденко с просьбой незамедлительно решить вопрос повышения заработной платы учителям до уровня трёх минимальных зарплат с одновременным изменением структуры оплаты труда.

По словам Бабака, это решение было принято после рассмотрения проекта государственного бюджета на 2026 год перед голосованием во втором чтении.

«Ключевой вопрос касался трёх минимальных зарплат для учителей. Мне очень жаль констатировать факт, что никто из Министерства образования на заседании Кабмина не озвучил ни одного аргумента, чтобы отстоять не очередную надбавку к зарплате учителей, а реформу, в которой педагоги давно нуждаются», — заявил Бабак.

Он напомнил, что Кабинет Министров не добавил в проект бюджета поправки о трёх минимальных зарплатах.

«При этом Верховная Рада уже выразила свою позицию: за поправку о изменении структуры оплаты труда проголосовали 239 депутатов. За перенаправление средств из отдельной программы в образовательную субвенцию проголосовали 315 народных депутатов. Но эти поправки не были учтены Кабинетом Министров», — рассказал Сергей Бабак.

По словам главы комитета, Министерство финансов объяснило отказ необходимостью более чем 20 млрд грн дополнительного финансирования, однако, по расчётам Комитета, для реализации реформы требуется 13,5 млрд грн, из которых 45% сразу возвращаются в бюджет в виде налогов и сборов.

«То есть увеличивают доходную часть бюджета на 6 млрд 63 млн 560 тыс. грн (НДФЛ, военный сбор, ЕСВ). Фактически необходимый дополнительный объём средств составляет 7 млрд 423 млн 350 тыс. грн», — пояснил Бабак.

Бабак отметил, что сейчас молодой учитель с нагрузкой 18 часов в неделю получает 8 162 грн, а после запланированных повышений в 2026 году — около 10 845 грн, что составляет лишь 33% роста, а не 50%, как предполагалось.

Кроме того, эти средства заложены в отдельную бюджетную программу, а не в образовательную субвенцию, что, по словам депутата, фактически означает не реформу, а очередную временную доплату.

«Мы сделали всё необходимое, чтобы молодой учитель получал на руки 19 975 грн. Верховная Рада поддержала соответствующие изменения. Справедливости ради стоит сказать, что Минфин проделал огромную работу, чтобы найти дополнительные средства для учителей. Мы все уже прошли очень долгий путь. Будет обидно сдаться за полшага до цели. А осталось всего полшага», — добавил глава образовательного комитета.

Он подчеркнул, что ежегодно государство готовит более 10 тысяч молодых учителей за счёт бюджета, но из-за низкой оплаты труда большинство из них не идут работать в школы.

«Три минимальные зарплаты для учителей — либо сейчас, либо неизвестно когда», — подытожил глава образовательного комитета Сергей Бабак.

Напомним, ранее Бабак сообщил, что Кабинет Министров не поддержал предложение парламента о повышении заработных плат учителям до уровня трёх минимальных зарплат.

