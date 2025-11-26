Пенсии в 2026 году — какие изменения ждут пенсионеров и вырастет ли минималка

Обновление пенсионного возраста и рост минимальной пенсии — что ждет украинских пенсионеров в 2026 году.

В Украине продолжается работа над принятием Государственного бюджета на 2026 год. В октябре депутаты уже одобрили в первом чтении законопроект о Госбюджете №14000. Несмотря на то, что основной акцент делается на укреплении оборонного сектора, в следующем году также предусмотрено увеличение минимальной пенсии.

Минимальная пенсия должна увеличиться на 234 гривны, то есть с нынешних 2 361 гривны до 2 595 гривен, что составляет около 9% прироста.

Проведение индексации правительство запланировало на 1 марта 2026 года, однако точные масштабы повышения пока неизвестны. Для ориентира: в 2025 году перерасчёт дал рост на 11,5%.

Также ожидается, что увеличится размер максимальной пенсии — сейчас он составляет 23 610 гривен, а будет 25 950 гривен.

В 2026 году на возрастные доплаты смогут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 75, 80 и 85 лет.

Пенсионный возраст

Украинцам, которые готовятся оформлять пенсию в 2026 году, стоит заранее убедиться, что их страховой стаж достаточный. Именно от его количества будет зависеть, смогут ли они выйти на пенсию в 60 лет или им придётся продолжить работать до 63 либо даже до 65 лет.

В 2026 году требования будут следующими:

60 лет — не менее 33 лет стажа;

63 года — от 23 до 33 лет;

65 лет — от 15 до 23 лет.

Если в 2026 году человеку исполнится 60 лет, но его страховой стаж будет меньше 33 лет, то выйти на пенсию он сможет только в 63 года — в 2029-м, при условии что будет иметь по крайней мере 25 лет стажа. Если же и к этому времени необходимого стажа не наберётся, тогда пенсию назначат в 65 лет, но только при наличии минимум 15 лет страхового стажа.

Кому заморозят выплаты

Определённым категориям пенсионеров нужно пройти процедуру идентификации, чтобы и дальше получать свои выплаты. Этот срок уже несколько раз переносили, а теперь установили окончательную дату — 31 декабря 2025 года. Те, кто не пройдет идентификацию до этого времени, рискуют с 1 января 2026 года потерять доступ к собственным пенсионным средствам.

Пройти идентификацию обязаны пенсионеры с временно оккупированных территорий, а также те, кто выехал с ТОТ или находится за границей.

Сделать это можно лично в Украине, через видеосвязь, с помощью «Дія.Підпис» или в консульстве за рубежом — а её статус можно проверить в кабинете ПФУ.

