  1. В Украине

На сколько вырастет минимальная пенсия в 2026 году

16:54, 19 ноября 2025
Индексация пенсий запланирована на март 2026 года.
На сколько вырастет минимальная пенсия в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается процесс принятия Государственного бюджета на 2026 год. Как известно, в октябре парламент поддержал законопроект о Государственном бюджете за основу №14000. Хотя приоритетом остаётся усиление обороноспособности страны, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии.

На пенсии планируется выделить 1 027 млрд гривен, что на 123 млрд гривен больше по сравнению с 2025 годом.

Минимальная пенсия в следующем году должна вырасти на 234 гривны — с 2 361 до 2 595 гривен, или на 9%.

Индексацию пенсий правительство запланировало на 1 марта 2026 года. Пока неизвестно, на сколько пенсия увеличится после перерасчета. Для сравнения, в 2025 году рост составил 11,5%.

Напомним, Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине ожидается повышение минимальной заработной платы в следующем году.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что рассмотрение Верховной Радой законопроекта о госбюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бюджет госбюджет пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]