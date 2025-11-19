На сколько вырастет минимальная пенсия в 2026 году

Индексация пенсий запланирована на март 2026 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается процесс принятия Государственного бюджета на 2026 год. Как известно, в октябре парламент поддержал законопроект о Государственном бюджете за основу №14000. Хотя приоритетом остаётся усиление обороноспособности страны, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и минимальной пенсии.

На пенсии планируется выделить 1 027 млрд гривен, что на 123 млрд гривен больше по сравнению с 2025 годом.

Минимальная пенсия в следующем году должна вырасти на 234 гривны — с 2 361 до 2 595 гривен, или на 9%.

Индексацию пенсий правительство запланировало на 1 марта 2026 года. Пока неизвестно, на сколько пенсия увеличится после перерасчета. Для сравнения, в 2025 году рост составил 11,5%.

Напомним, Кабмин подготовил проект Госбюджета на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине ожидается повышение минимальной заработной платы в следующем году.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что рассмотрение Верховной Радой законопроекта о госбюджете-2026 во втором чтении и в целом состоится 2 декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.