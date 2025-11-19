На скільки зросте мінімальна пенсія у 2026 році

Індексація пенсій запланована на березень 2026 року.

В Україні триває процес ухвалення Державного бюджету на 2026 рік. Як відомо, у жовтні парламент підтримав законопроект про Державний бюджет за основу №14000. Хоча пріоритетом залишається посилення обороноздатності країни, у проекті бюджету на наступний рік закладено підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

На пенсії заплановано виділити 1 027 млрд гривень, що більше на 123 млрд гривень у порівнянні з 2025 роком.

Мінімальна пенсія в наступному році має зрости на 234 гривні – з 2 361 до 2 595 гривень або на 9%.

Індексацію пенсій уряд запланував на 1 березня 2026 року. Поки невідомо, на скільки пенсія виросте після перерахунку. Для порівняння, у 2025 році зростання становило 11,5%.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

«Судово-юридична газета» писала, що в Україні очікується підвищення мінімальної заробітної плати наступного року.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що розгляд Верховною Радою законопроекта про держбюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня.

