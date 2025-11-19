  1. В Україні

На скільки зросте мінімальна пенсія у 2026 році

16:54, 19 листопада 2025
Індексація пенсій запланована на березень 2026 року.
На скільки зросте мінімальна пенсія у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває процес ухвалення Державного бюджету на 2026 рік. Як відомо, у жовтні парламент підтримав законопроект про Державний бюджет  за основу №14000. Хоча пріоритетом залишається посилення обороноздатності країни, у проекті бюджету на наступний рік закладено підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

На пенсії заплановано виділити 1 027 млрд гривень, що більше на 123 млрд гривень у порівнянні з 2025 роком. 

Мінімальна пенсія в наступному році має зрости на 234 гривні – з 2 361 до 2 595 гривень або на 9%. 

Індексацію пенсій уряд запланував на 1 березня 2026 року. Поки невідомо, на скільки пенсія виросте після перерахунку. Для порівняння, у 2025 році зростання становило 11,5%.

Нагадаємо, що Кабмін підготував проект Держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді.

«Судово-юридична газета» писала, що в Україні очікується підвищення мінімальної заробітної плати наступного року.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що розгляд Верховною Радою законопроекта про держбюджет-2026 у другому читанні та в цілому відбудеться 2 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

бюджет держбюджет пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]