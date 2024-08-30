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Для судебной власти 2025 год может стать крайне тяжелым в финансовом плане – Высший совет правосудия

07:30, 30 августа 2024
Финансовые нужды судов первой и апелляционной инстанции предложено удовлетворить лишь на 56,5% от потребности.
Для судебной власти 2025 год может стать крайне тяжелым в финансовом плане – Высший совет правосудия
Источник фото - Судебная власть
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Высший совет правосудия 29 августа 2024 года обратился в Кабинет министров и Министерство финансов с публичным обращением по поводу неудовлетворительного финансового обеспечения судебной власти в следующем 2025 году.

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», Бюджетная декларация на 2025-2027 годы предусматривает фактическое «замораживание» размера прожиточного минимума в 2102 гривны для определения базового размера должностного оклада судьи, а также предусматривает уменьшение расходов на суды первой и апелляционной инстанции, более чем на полмиллиарда гривен.

В Высшем совете правосудия ознакомились с потребностями как судов первой, апелляционной, кассационной инстанции, так и органов судебной власти и управления и пришли к выводу, что бюджет судебной власти на 2025 год фактически не учитывает реалии, в которых уже давно находится судебная власть.

Анализируя потребности судов первой и апелляционной инстанции, в ВСП отметили, что реальная потребность судов на 2025 год составляет 36 млрд. 278 млн. 357,4 тыс. гривен.

Вместе с тем, доведенный Министерством финансов предельный объем расходов на следующий год – всего 16 млрд. 882 млн. 085,7 тыс. гривен.

Плановый объем поступлений специального фонда составляет 3 млрд. 600 млн. гривен. 

Таким образом, обеспечение нужд Государственной судебной администрации составляет всего 56,5% от потребности.

Как отметили в ВСП, фактически речь идет о финансовом обеспечении выплаты судейского вознаграждения исходя из уже имеющегося количества судей.

Аналогично, финансирование предусмотрено только на фактическое количество работников аппаратов судов.

Из-за такого подхода в следующем 2025 году могут возникнуть проблемы с комплектованием, как Высшего антикоррупционного суда, так и апелляционных и местных судов. Ведь, несмотря на уже объявленные конкурсы на должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов, финансовое обеспечение судейского вознаграждения для новых судей отсутствует.

В итоге финансовое обеспечение потребностей судебной власти в 2025 году может стать наихудшим за последние годы.

Так, за последние годы уровень удовлетворения финансовых потребностей судебной власти, по данным ВСП и ГСА, был следующим:

2017 год – 79,1%

2018 год – 77,9%

2019 год – 69,5%

2020 год – 64,4%

2021 год – 42,5%

2022 год – 72,3% (в течение года часть средств была снята с судов на нужды обороны)

2023 год – 59,6%

 2024 год – 60,5%

Автор Вячеслав Хрипун

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