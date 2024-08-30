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Новый законопроект о регулировании Telegram будет внесен до конца сентября 2024 года

08:00, 30 августа 2024
Комитет, возглавляемый Никитой Потураевым, решил разработать новый законопроект о Telegram на базе законопроекта Николая Княжицкого.
Новый законопроект о регулировании Telegram будет внесен до конца сентября 2024 года
Фото - Комитет Верховной Рады
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До конца сентября 2024 г. будет разработан и внесен новый законопроект, которым урегулируют деятельность Telegram в Украине. Соответствующее решение 29 августа принял Комитет по гуманитарной и информационной политике, возглавляемый Никитой Потураевым, который рассмотрел законопроект Николая Княжицкого 11115. Напомним, этим проектом предлагалось заставить соцсеть раскрыть структуру собственности и в случае отказа - применить к ней определенные меры.

Николай Княжицкий в ходе Комитета заявил, что Telegram, во-первых, должен обеспечить коммуникацию с украинскими властями (регуляторными органами) по соблюдению законодательства. Во-вторых, платформа должна подтвердить свою безопасность для наших граждан, и, прежде всего, отсутствие среди владельцев условного ФСБ, других российских правительственных структур и граждан страны-агрессора.

В силу необходимости уточнения отдельных положений проекта «в связи с новыми обстоятельствами и общественным запросом», Комитет решил наработать новую редакцию законопроекта на основе положений документа 11115.

Для этого будет создана соответствующая рабочая группа.

По предложению заместителя председателя Комитета Евгении Кравчук, при подготовке комитетского законопроекта рабочая группа должна учитывать соответствующие положения права ЕС и привлечь к работе Министерство цифровой трансформации Украины.

Кроме того, в решении Комитета будет зафиксировано, что законопроект должен быть зарегистрирован в Верховной Раде Украины до конца сентября 2024 года.

Напомним, ранее Никита Потураев заявил, что «защита Telegram равна защите права поносить репутацию и разрушать доверие к любым государственным и местным органам власти, или общественным организациям». В свою очередь представители некоторых ОО предлагают применить к соцсети нормы (после принятия) законопроекта Кабмина 11492 о внесении изменений в Закон «О санкциях» о запрете использования программных продуктов и доступе к электронным информационным ресурсам. По этому проекту в Украине будет введен новый вид санкций, который не будет зависеть от связанности с государством-агрессором.

Автор: Наталя Мамченко 

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