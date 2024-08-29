Аэропорт Берлина будет судиться с климатическими активистами, которые блокировали его работу

Общая сумма иска составляет около 33 000 евро.

Немецкий аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил, что подает в суд на нескольких климатических активистов группы «Последнее поколение» для возмещения убытков, пишет Spiegel.

Пресс-секретарь аэропорта заявила, что из-за акции блокады в ноябре 2022 года аэропорт подает иски о возмещении убытков.

Иск подали в региональный суд Котбуса, но сам суд еще не подтвердил иск.

По данным аэропорта, общая сумма иска составляет около 33 000 евро – в нее входят только расходы, понесенные аэропортом для возобновления полетов, и потерянные доходы из-за отмены рейсов, подчеркнула пресс-секретарь.

Как отмечает издание, 24 ноября 2022 года климатические активисты «Последнего поколения» почти на два часа парализовали полеты. Тогда пострадали несколько тысяч пассажиров всего 40 рейсов, которые были либо отменены, либо перенаправлены.

Своим иском аэропорт хочет показать, «что он имеет нулевую толерантность к таким блокадам и что виновники также должны ответить перед аэропортом».

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