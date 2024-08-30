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Не обеспечены расходы на выплату премий отделу обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов — ВСП раскритиковала предложенный Минфином объем финансов на 2025 год

08:25, 30 августа 2024
Бюджет в 352 млн грн на 2025 год не обеспечит расходы на премии работникам секретариата ВСП, в частности, отдела обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, указал Высший совет правосудия.
Не обеспечены расходы на выплату премий отделу обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов — ВСП раскритиковала предложенный Минфином объем финансов на 2025 год
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Доведенный Минфином предельный объем расходов Высшего совета правосудия на 2025 год составляет 351,99 млн. грн. Такой объем расходов не обеспечивает потребность Высшего совета правосудия в расходах, необходимых для обеспечения потребности на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда и капитальных расходах. Об этом отметил ВСП в своем решении от 29 августа, которым публично обратился к Кабмину и Минфину по поводу финансирования судебной системы на следующий год.

Как отметил ВСП, дефицит расходов на 2025 год относительно доказанных предельных объемов составляет 122,4 млн, из них 58,94 млн грн – на оплату труда.

«В частности, не обеспечены расходы на выплату премий, предусмотренных законодательством, работникам секретариата по всем категориям (в том числе работникам отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия)» - отметил Совет правосудия.

Кроме того, не обеспечены расходы для выплаты надбавки за интенсивность труда работникам патронатных служб, что предусмотрено постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1112 «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе»; 8,4 млн грн – на начисление на оплату труда; 828,8 тыс. грн – на оплату коммунальных услуг и энергоносителей; 12,95 млн грн – во исполнение судебных решений.

Кроме того, ВСП не будет хватать 41,27 млн ​​грн на расходы развития (капитальные расходы) с целью проведения работ по капитальному ремонту административного здания общей площадью 638,6 кв.м для размещения службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Следует отметить, что в 2024 году объем финансирования ВСП почти не отличался и составлял 352,4 млн грн.

Напомним, что при формировании бюджета на 2024 год Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив, в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов. В итоге, Верховная Рада финансирование ВСП увеличила.

Автор: Наталя Мамченко 

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Не обеспечены расходы на выплату премий отделу обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов — ВСП раскритиковала предложенный Минфином объем финансов на 2025 год

Бюджет в 352 млн грн на 2025 год не обеспечит расходы на премии работникам секретариата ВСП, в частности, отдела обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, указал Высший совет правосудия.

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