Не обеспечены расходы на выплату премий отделу обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов — ВСП раскритиковала предложенный Минфином объем финансов на 2025 год

Бюджет в 352 млн грн на 2025 год не обеспечит расходы на премии работникам секретариата ВСП, в частности, отдела обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, указал Высший совет правосудия.

Доведенный Минфином предельный объем расходов Высшего совета правосудия на 2025 год составляет 351,99 млн. грн. Такой объем расходов не обеспечивает потребность Высшего совета правосудия в расходах, необходимых для обеспечения потребности на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда и капитальных расходах. Об этом отметил ВСП в своем решении от 29 августа, которым публично обратился к Кабмину и Минфину по поводу финансирования судебной системы на следующий год.

Как отметил ВСП, дефицит расходов на 2025 год относительно доказанных предельных объемов составляет 122,4 млн, из них 58,94 млн грн – на оплату труда.

«В частности, не обеспечены расходы на выплату премий, предусмотренных законодательством, работникам секретариата по всем категориям (в том числе работникам отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия)» - отметил Совет правосудия.

Кроме того, не обеспечены расходы для выплаты надбавки за интенсивность труда работникам патронатных служб, что предусмотрено постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года №1112 «Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона «О государственной службе»; 8,4 млн грн – на начисление на оплату труда; 828,8 тыс. грн – на оплату коммунальных услуг и энергоносителей; 12,95 млн грн – во исполнение судебных решений.

Кроме того, ВСП не будет хватать 41,27 млн ​​грн на расходы развития (капитальные расходы) с целью проведения работ по капитальному ремонту административного здания общей площадью 638,6 кв.м для размещения службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Следует отметить, что в 2024 году объем финансирования ВСП почти не отличался и составлял 352,4 млн грн.

Напомним, что при формировании бюджета на 2024 год Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив, в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов. В итоге, Верховная Рада финансирование ВСП увеличила.

Автор: Наталя Мамченко

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