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Не забезпечені видатки для виплати премій відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів — ВРП розкритикувала запропонований Мінфіном обсяг фінансів на 2025 рік

08:25, 30 серпня 2024
Бюджет у 352 млн грн на 2025 рік не забезпечить видатки на премії працівникам секретаріату ВРП, зокрема відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів, вказала Вища рада правосуддя.
Не забезпечені видатки для виплати премій відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів — ВРП розкритикувала запропонований Мінфіном обсяг фінансів на 2025 рік
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Доведений Мінфіном граничний обсяг видатків Вищої ради правосуддя на 2025 рік становить 351,99 млн грн. Такий обсяг видатків не забезпечує потребу Вищої ради правосуддя у видатках, необхідних для забезпечення потреби на оплату праці, нарахування на фонд оплати праці, та капітальних видатках. Про це зазначила ВРП у своєму рішенні від 29 серпня, яким публічно звернулася до Кабміну та Мінфіну щодо фінансування судової системи на наступний рік.

Як зазначила ВРП, дефіцит видатків на 2025 рік відносно доведених граничних обсягів становить 122,4 млн, з них 58,94 млн грн – на оплату праці.

«Зокрема, не забезпечені видатки для виплати премії, передбаченої законодавством, працівникам секретаріату за всіма категоріями (в тому числі працівникам відділу організаційного забезпечення служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя)» - зазначила Рада правосуддя.

Крім того, не забезпечені видатки для виплати надбавки за інтенсивність праці працівникам патронатних служб, що передбачено постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року №1112 «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону «Про державну службу»; 8,4 млн грн – на нарахування на оплату праці; 828,8 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 12,95 млн грн – на виконання судових рішень.

Крім того, ВРП не вистачатиме 41,27 млн грн на видатки розвитку (капітальні видатки) з метою проведення робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі загальною площею 638,6 кв. м для розміщення служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Слід зауважити, що у 2024 році обсяг фінансування ВРП майже не відрізнявся і складав 352,4 млн грн.

Нагадаємо, що при формуванні бюджету на 2024 рік Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань. Врешті Верховна Рада фінансування ВРП збільшила.

Автор: Наталя Мамченко 

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Не забезпечені видатки для виплати премій відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів — ВРП розкритикувала запропонований Мінфіном обсяг фінансів на 2025 рік

Бюджет у 352 млн грн на 2025 рік не забезпечить видатки на премії працівникам секретаріату ВРП, зокрема відділу забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів, вказала Вища рада правосуддя.

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