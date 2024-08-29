У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила собачі туші

У поліції заявили, що за фактом перевезення трупів померлих тварин розпочато кримінальне провадження

У середу, 28 серпня, у Миколаєві на перетині проспектів Центрального та 6-ї Слобідської сталась ДТП між Fiat Doblo та Renault Master. У результаті аварії ніхто не постраждав, але у одному з авто були виявлені трупи померлих тварин. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Під час складання адмінматеріалів за фактом ДТП, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кг біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи.

«Згідно з документами, керманич перевозив вантаж з Дніпропетровщини до Одеси для подальшої утилізації відходів. Отримувач вантажу - компанія, яка надає комплекс послуг у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств всієї країни», - заявили у поліції.

Задля перевірки законності перевезення та дійсності наданої документації відомості про вказану подію слідчі Миколаївського райуправління внесли до ЄРДР за ст. 299 ККУ.

У поліції додали, що автомобіль з вантажем вже було евакуйовано та відправлено в м. Одеса.

Як повідомило місцеве видання Новини-N, коли вантажівку відкрили, в ній знайшли туші собак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.