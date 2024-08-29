В Николаеве в ДТП попал грузовик, который перевозил собачьи туши

В полиции заявили, что по факту перевозки трупов умерших животных начато уголовное производство

В среду, 28 августа, в Николаеве на пересечении проспектов Центрального и 6-й Слободской произошло ДТП между Fiat Doblo и Renault Master. В результате аварии никто не пострадал, но в одном из авто были обнаружены трупы умерших животных. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Во время сборки админматериалов по факту ДТП полицейские выяснили, что водитель автомобиля Renault Master перевозил 339 кг биологических материалов умерших животных и медицинские отходы.

«Согласно документам, водитель перевозил груз из Днепропетровщины в Одессу для дальнейшей утилизации отходов. Получатель груза – компания, которая предоставляет комплекс услуг в сфере обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий всей страны», – заявили в полиции.

Для проверки законности перевозки и действительности предоставленной документации сведения об этом событии следователи Николаевского райуправления внесли в ЕРДР по ст. 299 УКУ.

В полиции добавили, что автомобиль с грузом уже был эвакуирован и отправлен в г. Одесса.

Как сообщило местное издание Новости-N, когда грузовик открыли, в нем нашли туши собак.

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