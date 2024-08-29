Аеропорт Берліна судитиметься з кліматичними активістами, які блокували його роботу

Загальна сума позову становить близько 33 000 євро.

Німецький аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив, що подає до суду на кількох кліматичних активістів групи «Останнє покоління» для відшкодування збитків, пише Spiegel.

Прес-секретар аеропорту заявила, що через акцію блокади в листопаді 2022 року аеропорт подає позови про відшкодування збитків.

Позов подали до регіонального суду Котбуса, але сам суд поки не підтвердив позов.

За даними аеропорту, загальна сума позову становить близько 33 000 євро – до неї входять лише витрати, понесені аеропортом для відновлення польотів, та втрачені доходи через скасування рейсів.

Як зазначає видання, 24 листопада 2022 року кліматичні активісти «Останнього покоління» майже на дві години паралізували польоти. Тоді постраждали кілька тисяч пасажирів лише 40 рейсів, які були або скасовані, або перенаправлені.

Своїм позовом аеропорт хоче показати, «що він має нульову толерантність до таких блокад і що винуватці також повинні відповісти перед аеропортом».

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