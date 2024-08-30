Новий законопроект про регулювання Telegram внесуть до кінця вересня 2024 року

Комітет, який очолює Микита Потураєв, вирішив розробити новий законопроект про Telegram на базі законопроекту Миколи Княжицького.

Фото - Комітет Верховної Ради

До кінця вересня 2024 року буде розроблено і внесено новий законопроект, яким врегулюють діяльність Telegram в Україні. Відповідне рішення 29 серпня ухвалив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, очолюваний Микитою Потураєвим, який розглянув законопроект Миколи Княжицького 11115. Нагадаємо, цим проектом пропонувалося змусити соцмережу розкрити структуру власності і у випадку відмови - застосувати до неї певні заходи.

Микола Княжицький в ході Комітету заявив, що Telegram, по-перше, повинен забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства. По-друге, платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

З огляду на потребу уточнення окремих положень проекту «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом», Комітет вирішив напрацювати нову редакцію законопроєкту на основі положень документа 11115.

Для цього буде створено відповідну робочу групу.

За пропозицією заступниці голови Комітету Євгенії Кравчук, при підготовці комітетського законопроєкту робоча група має зважати на відповідні положення права ЄС і долучити до роботи Міністерство цифрової трансформації України.

Крім цього, у рішенні Комітету буде зафіксовано, що законопроект повинен бути зареєстрований у Верховній Раді України до кінця вересня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Микита Потураєв заявив, що «захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію і руйнувати довіру до будь-яких державних та місцевих органів влади, або громадських організацій». В свою чергу, представники деяких ГО пропонують застосувати до соцмережі норми (після ухвалення) законопроекту Кабміну 11492 про внесення змін до Закону «Про санкції» щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. За цим проектом в Україні введуть новий вид санкцій, який не буде залежати від повʼязаності з державою-агресором.

Автор: Наталя Мамченко

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