Андрій Сибіга анонсував нові зустрічі переговорних команд України та США

Очільник МЗС зазначив, що для України досягнення перемирʼя є надзвичайно важливим, й вона неодноразово це демонструвала.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом відбудуться нові зустрічі переговорних команд України та США для обговорення мирного плану. Про це він сказав під час брифінгу.

Він підкреслив, що Україна очікує конкретні результати.

«Підтверджую, що найближчим часом слід очікувати зустрічі переговорних команд. Які наші очікування? Наші очікування - це конкретні результати. Конкретні результати для того, щоб відбувався прогрес», - сказав Сибіга.

Андрій Сибіга додав, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому різні - зустрічі Президента Зеленського і президента Трампа.

«Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів», - додав Сибіга.

