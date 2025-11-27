  1. В Украине

Андрей Сибига анонсировал новые встречи переговорных команд Украины и США

13:01, 27 ноября 2025
Глава МИД отметил, что для Украины достижение перемирия является чрезвычайно важным, и она неоднократно это демонстрировала.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время состоятся новые встречи переговорных команд Украины и США для обсуждения мирного плана. Об этом он сказал во время брифинга.

Он подчеркнул, что Украина ожидает конкретных результатов.

«Подтверждаю, что в ближайшее время следует ожидать встречи переговорных команд. Каковы наши ожидания? Наши ожидания — это конкретные результаты. Конкретные результаты для того, чтобы происходил прогресс», — сказал Сибига.

Андрей Сибига добавил, что украинская сторона заинтересована в контактах на самом высоком уровне — встрече Президента Зеленского и президента Трампа.

«Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров», — добавил Сибига.

