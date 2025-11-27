Нацбанк заборонив надавати фінансові послуги двом сервісам – Obmin24 та X-Change

Нацбанк заборонив Obmin24 та X-Change надавати фінансові послуги.

Фото: REUTERS

Національний банк ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК “ОБМІН24”» та ТОВ «ФК “ІКС ЧЕНДЖ”» через інтернет-сервіси та брендовані відділення Obmin24 та X-Change.

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change.

Що виявив Нацбанк під час нагляду

Національний банк встановив, що жодна з компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг, а рекламні кампанії сервісів просували можливість обходити регуляторні обмеження.

«Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями», - вказали в НБУ.

Рішення НБУ

На підставі законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про платіжні послуги», Правління НБУ:

визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або в брендованих відділеннях такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями;

віднесло ТОВ «ФК “ОБМІН24”» та ТОВ « ФК “ІКС ЧЕНДЖ”», які надають послуги з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації);

ФК “ІКС ЧЕНДЖ”», які надають послуги з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації); заборонило цим компаніям та іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники цих компаній, надання таких послуг з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях.

НБУ застерігає громадян

Національний банк закликає українців і бізнес уважно перевіряти, чи має фінансова установа чинну ліцензію та авторизацію НБУ перед проведенням будь-яких операцій. Актуальну інформацію можна знайти на сайті регулятора.

