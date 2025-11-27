  1. В Україні

Нацбанк заборонив надавати фінансові послуги двом сервісам – Obmin24 та X-Change

11:42, 27 листопада 2025
Нацбанк заборонив Obmin24 та X-Change надавати фінансові послуги.
Нацбанк заборонив надавати фінансові послуги двом сервісам – Obmin24 та X-Change
Фото: REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК “ОБМІН24”» та ТОВ «ФК “ІКС ЧЕНДЖ”» через інтернет-сервіси та брендовані відділення Obmin24 та X-Change.

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change.

Що виявив Нацбанк під час нагляду

Національний банк встановив, що жодна з компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг, а рекламні кампанії сервісів просували можливість обходити регуляторні обмеження.

«Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями», - вказали в НБУ.

Рішення НБУ

На підставі законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про платіжні послуги», Правління НБУ:

  • визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або в брендованих відділеннях такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями;
  • віднесло ТОВ «ФК “ОБМІН24”» та ТОВ «ФК “ІКС ЧЕНДЖ”», які надають послуги з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації);
  • заборонило цим компаніям та іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники цих компаній, надання таких послуг з використанням інтернет-сервісів Obmin24 та X-Change та/або у брендованих відділеннях.

НБУ застерігає громадян

Національний банк закликає українців і бізнес уважно перевіряти, чи має фінансова установа чинну ліцензію та авторизацію НБУ перед проведенням будь-яких операцій. Актуальну інформацію можна знайти на сайті регулятора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ фінанси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]