Нацбанк запретил предоставлять финансовые услуги двум сервисам – Obmin24 и X-Change

Нацбанк запретил Obmin24 и X-Change предоставлять финансовые услуги.

Фото: REUTERS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк принял решение о запрете деятельности по торговле валютными ценностями и предоставлению финансовых платежных услуг компаниям ООО «ФК “ОБМИН24”» и ООО «ФК “ИКС ЧЕНДЖ”» через интернет-сервисы и брендированные отделения Obmin24 и X-Change.

Запрет касается всех операций, осуществлявшихся через интернет-сервисы и сеть брендированных отделений Obmin24 и X-Change.

Что выявил Нацбанк во время надзора

Национальный банк установил, что ни одна из компаний не имела лицензий НБУ на предоставление финансовых услуг, а рекламные кампании сервисов продвигали возможность обходить регуляторные ограничения.

«Через интернет-сервисы и сеть отделений ООО “ФК “ОБМИН24”» и ООО “ФК “ИКС ЧЕНДЖ” фактически осуществляли операции, которые содержат признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями», — указали в НБУ.

Решение НБУ

На основании законов «О финансовых услугах и финансовых компаниях» и «О платежных услугах» Правление НБУ:

признало услуги, которые предоставляются физическим и юридическим лицам с использованием интернет-сервисов Obmin24 и X-Change и/или в брендированных отделениях, такими, что содержат признаки финансовых платежных услуг и финансовых услуг по торговле валютными ценностями;

отнесло ООО «ФК “ОБМИН24”» и ООО «ФК “ИКС ЧЕНДЖ”», которые предоставляют услуги с использованием интернет-сервисов Obmin24 и X-Change и/или в брендированных отделениях, к лицам, осуществляющим предоставление платежных услуг без надлежащей авторизации (без лицензии и/или регистрации);

запретило этим компаниям и другим лицам, на деятельность которых влияют конечные бенефициарные владельцы этих компаний, предоставление таких услуг с использованием интернет-сервисов Obmin24 и X-Change и/или в брендированных отделениях.

НБУ предупреждает граждан

Национальный банк призывает украинцев и бизнес внимательно проверять, имеет ли финансовое учреждение действующую лицензию и авторизацию НБУ перед проведением любых операций. Актуальную информацию можно найти на сайте регулятора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.