Минфин предлагает выплачивать судьям премии до 40% должностного оклада в месяц

В законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

Кабмин в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагает ввести «ноу-хау».

Так, в закон вводится отдельная статья, которой разрешат выплату премий судьям первой инстанции.

«Установить, что в 2025 году судье местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, может выплачиваться премия по результатам его работы, которая устанавливается ежеквартально в размере до 40 процентов должностного оклада за каждый месяц. Положение о премировании утверждается Высшим советом правосудия» - отмечено в проекте госбюджета №12000.

Следует отметить, что законом о судоустройстве и статусе судей выплата премий судьям не предусмотрена. Более того, этот закон фактически запрещает придумывать дополнительные элементы вознаграждения судьям.

Так, согласно статье 135 закона о судоустройстве, «судейское вознаграждение регулируется этим законом и не может определяться другими нормативно-правовыми актами». То есть она не может регулироваться законом о госбюджете, хотя, по сути, Правительство из года в год регулирует ее, устанавливая для расчета окладов судей замороженный прожиточный минимум в 2102 грн против «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

В соответствии с законом о судоустройстве судейское вознаграждение состоит из должностного оклада и доплат за: выслугу лет; пребывание в административной должности в суде; научная степень; работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

То есть, ни о каких премиях в законе о судоустройстве речь не идет, и норма о выплате премий является своеобразным «ноу-хау», не предусмотренным базовым законом.

Действительно, «голый» оклад судьи местного суда в 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 63 060 грн, это значительно меньше зарплаты в некоторых органах исполнительной власти, например, в НАПК. При этом требования и нагрузка в суде первой инстанции иногда значительно выше.

Впрочем, установкой премии Минфин может не решить, а создать новые проблемы.

Во-первых, непонятно, откуда будут брать средства на премии, ведь бюджет судебной власти в 2025 году фактически остается на том же уровне, что и был в 2024 году (добавили лишь немногим более 1 млрд грн, что с учетом планируемого заполнения вакансий фактически ничего не изменит).

Во-вторых, возникает вопрос, как это будет согласовываться с законом о судоустройстве, предусматривающим, что только этим законом могут устанавливаться элементы судейского вознаграждения, а не какими-либо другими законами.

В-третьих, есть вопрос, каким образом будет соблюдена справедливость определения таких премий и на кого будет полагаться финальное решение. К тому же, в судах может прибавится споров за такие премии, если кто-либо из судей будет считать, что ему не дали заслуженную премию.

Напомним, ранее Совет судей Украины отметил, что следует повысить размер должностных окладов судьям местных судов, хотя бы в прифронтовых областях.

«Судебно-юридическая газета» ранее писала, что размер судейского вознаграждения «заморожен» с 2019 года. «Учитывая сложность финансирования потребностей государства в условиях войны, первым шагом могло бы быть введение дополнительных коэффициентов к должностным окладам для судей, осуществляющих правосудие в прифронтовых регионах, таких как Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская и другие области Украины , которые подпадают под такое определение», – предложил председатель ССУ Богдан Монич.

Впрочем, ни ССУ, ни Комитет не предлагали решения проблемы, как установление «премий». Предлагалось «разморозить» прожиточный минимум для расчета окладов судей.

Автор: Наталя Мамченко

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