Когда начнутся первые выплаты «Нацкэшбека» за покупки – ответил Михаил Федоров

Первые выплаты по программе начнутся с 20 октября за покупки в сентябре.

Фото: diia.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам уже насчитано более 2,9 млн. грн. по программе «Национальный кэшбек». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Первые выплаты по программе начнутся с 20 октября за покупки в сентябре.

«Сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000+ из них активировали карточки в Дії. Относительно производителей есть также неплохие результаты», - рассказал Федоров.

По словам министра, к программе «Нацкэшбека» присоединились 963 производителя и 171 тысяча товаров.

Он отметил, что технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между различными электронными системами - банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом «Дія».

«И главное – для затрат накопленных средств настроили антифрод-систему, чтобы оплачивать можно было только отдельные категории: коммуналку, спорт и другие услуги», – добавил Михаил Федоров.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускают Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.