В ПФУ разъяснили ряд особенностей предоставления выплат по беременности и родам для ФЛП

Пособие по беременности и родам предоставляется ФЛП при уплате в установленном законом порядке единого взноса за месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, в Украине право на выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, в том числе на помощь по беременности и родам, имеют застрахованные лица. Таким образом, физическое лицо-предприниматель (ФЛП) является страхователем, поскольку является плательщиком единого взноса за себя как за застрахованное лицо.

Так, пособие по беременности и родам предоставляется ФЛП в случае уплаты в установленном законом порядке единого взноса за месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая.

В то же время, если единый взнос не уплачен за месяцы расчетного периода (например, женщина-ФЛП воспользовалась предоставленным законом правом и временно с 1.03.2022 не уплачивает единый взнос за себя) или уплачен, однако не за все месяцы, и одновременно есть уплата за месяц наступления страхового случая, ФЛП, как застрахованному лицу, в случае наступления страхового случая оказывается помощь по беременности и родам.

В ПФУ отмечают, что уплата единого взноса в месяцах расчетного периода влияет на определение размера страховой выплаты.

«Если же единый взнос в месяце наступления страхового случая ФЛП не уплачен, то страховая выплата по беременности и родам не предоставляется. Такая женщина-ФЛП может обратиться за получением помощи в орган социальной защиты населения», - объясняют в ПФУ.

Основанием для назначения выплаты является больничный, который формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности (Порядок выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Украины от 17.06.2021 № 1234).

Основанием для финансирования средств является поданное в ПФУ заявление-расчет.

Выплата помощи ФЛП назначается при наличии сведений в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования о начислении и уплате им единого взноса в месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая. Такие сведения представляются в отчете с типом «справочный»/«отчетный» в зависимости от даты начала случая нетрудоспособности, включая месяц наступления случая нетрудоспособности.

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