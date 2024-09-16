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У ПФУ роз'яснили низку особливостей надання виплат по вагітності та пологах для ФОП

21:50, 16 вересня 2024
Допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку.
У ПФУ роз'яснили низку особливостей надання виплат по вагітності та пологах для ФОП
Джерело фото: Оmurden Сengiz / Unsplash
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Як наголошують у Пенсійному фонді, в Україні право на виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, в тому числі на допомогу по вагітності та пологах, мають застраховані особи. Таким чином, фізична особа-підприємець (ФОП) є страхувальником, оскільки є платником єдиного внеску за себе, як за застраховану особу.

Так, допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку.

Водночас, якщо єдиний внесок не сплачено за місяці розрахункового періоду (наприклад, жінка-ФОП скористалась наданим законом правом і тимчасово з 1.03.2022 не сплачує єдиний внесок за себе) або сплачено, однак не за всі місяці, та одночасно є сплата за місяць настання страхового випадку, ФОПу, як застрахованій особі, в разі настання страхового випадку надається допомога по вагітності та пологах.

У ПФУ наголошують, що сплата єдиного внеску в місяцях розрахункового періоду впливає на визначення розміру страхової виплати.

«Якщо ж єдиний внесок у місяці настання страхового випадку ФОП не сплачено, то страхова виплата по вагітності та пологах не надається. Така жінка-ФОП може звернутись за отриманням допомоги до органу соціального захисту населення», - пояснюють у ПФУ.

Підставою для призначення виплати є лікарняний, який формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність (Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.06.2021 № 1234).

Підставою для фінансування коштів є подана до ПФУ заява-розрахунок.

Виплата допомоги ФОП призначається за наявності відомостей у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про нарахування та сплату нею єдиного внеску в місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку. Такі відомості подаються у звіті з типом «довідковий» / «звітний» залежно від дати початку випадку непрацездатності, включаючи місяць настання випадку непрацездатності.

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