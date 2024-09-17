У Києві затримали 16-річного студента за підпал автомобіля, купленого для військових

За замовлення підліток мав отримати від російських кураторів 1000 доларів.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві затримано 16-річного студента, який підпалив автомобіль, придбаний журналістами для передачі військовій бригаді ЗСУ. Операцію з викриття організували столична поліція та СБУ, повідомляє поліція Києва.

Юнак, який прибув до Києва з Черкащини, погодився виконати злочинне замовлення російських кураторів, обіцяних за це 1000 доларів. Він обрав як ціль автомобіль Кіа, що був куплений для підтримки українських військових. Вночі хлопець облив машину легкозаймистою сумішшю та підпалив її, знімаючи процес на відео.

Проте обіцяні гроші він так і не отримав. Поліція та СБУ оперативно затримали підозрюваного. Йому пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Затриманому загрожує до восьми років ув'язнення.

Джерело фото: поліція Києва

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