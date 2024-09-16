У Верховній Раді ініціюють зміни до системи держзакупівель через Prozorro

Депутати пропонують публікувати країну-виробника будматеріалів у процесі публічних закупівель через Prozorro.

У Верховній Раді пропонують публікувати країну-виробника будматеріалів у процесі публічних закупівель через Prozorro, щоб розвивати президентську програму підтримки вітчизняних виробників «Зроблено в Україні». Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Наразі у системі Prozorro немає можливості автоматично розрізняти, товар якого виробника пропонується до закупівлі – вітчизняного чи іноземного.

«Як наслідок, уряд, який в інтересах українських виробників реалізовує президентську програму «Зроблено в Україні», не має об’єктивних даних про відсоток проникнення імпорту в публічні закупівлі», – зазначив Кисилевський.

За його словами, за приблизними підрахунками аналітиків імпортні товари у держзакупівлях складають до 40%.

«Для порівняння, в Євросоюзі на публічні закупівлі припадає лише близько 5% імпорту. Довести проникнення імпорту в публічні закупівлі до європейського рівня – це стратегічна мета економічної політики», – підсумував парламентар.

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