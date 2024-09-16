В Верховной Раде инициируют изменения в систему госзакупок через Prozorro

Депутаты предлагают публиковать страну-производителя стройматериалов в процессе публичных закупок через Prozorro.

В Верховной Раде предлагают публиковать страну-производителя стройматериалов в процессе публичных закупок через Prozorro, чтобы развивать президентскую программу поддержки отечественных производителей «Сделано в Украине». Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Пока в системе Prozorro нет возможности автоматически различать, товар которого производителя предлагается для закупки – отечественного или иностранного.

«Как следствие, у правительства, которое в интересах украинских производителей реализует президентскую программу «Сделано в Украине», нет объективных данных о проценте проникновения импорта в публичные закупки», – отметил Кисилевский.

По его словам, по приблизительным подсчетам аналитиков импортные товары в госзакупках составляют до 40%.

«Для сравнения, в Евросоюзе на публичные закупки приходится всего около 5% импорта. Доказать проникновение импорта в публичные закупки до европейского уровня – это стратегическая цель экономической политики», – подытожил парламентарий.

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