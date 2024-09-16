Что считается сверхурочной работой — разъяснение Гоструда

Государственная служба по вопросам труда объясняет, что считается сверхурочной работой.
Согласно ст. 62 КЗоТ Украины сверхурочной является работа сверх установленной продолжительности рабочего дня (сверх установленной продолжительности ежедневной работы (смены) или сверх нормального количества рабочих часов за учетный период при суммированном учете рабочего времени).
Сверхурочной также считается работа сверх установленной ст. 53 КЗоТ Украины сокращенную продолжительность рабочего времени накануне выходных, праздничных и нерабочих дней. Следовательно, если на предприятии установлен восьмичасовой рабочий день, то привлекать работников к выполнению работ после указанного времени возможно только в порядке, предусмотренном законодательством для привлечения к сверхурочным работам.
Следует иметь в виду, что сверхурочной считается работа, которая выполняется по инициативе работодателя. Не сверхурочная:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.