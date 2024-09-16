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Что считается сверхурочной работой — разъяснение Гоструда

21:02, 16 сентября 2024
Если на предприятии установлен 8-часовой рабочий день, привлекать работников к выполнению работ после указанного времени возможно только в порядке, предусмотренном законодательством для привлечения к сверхурочным работам.
Что считается сверхурочной работой — разъяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, что считается сверхурочной работой.

Согласно ст. 62 КЗоТ Украины сверхурочной является работа сверх установленной продолжительности рабочего дня (сверх установленной продолжительности ежедневной работы (смены) или сверх нормального количества рабочих часов за учетный период при суммированном учете рабочего времени).

Сверхурочной также считается работа сверх установленной ст. 53 КЗоТ Украины сокращенную продолжительность рабочего времени накануне выходных, праздничных и нерабочих дней. Следовательно, если на предприятии установлен восьмичасовой рабочий день, то привлекать работников к выполнению работ после указанного времени возможно только в порядке, предусмотренном законодательством для привлечения к сверхурочным работам.

Следует иметь в виду, что сверхурочной считается работа, которая выполняется по инициативе работодателя. Не сверхурочная:

  • работа работника больше должной продолжительности рабочего времени по собственному желанию;
  • работа с неполным рабочим днем ​​сверх предусмотренного трудового договора времени, но в пределах законодательно установленной продолжительности полного рабочего дня;
  • работа работника с ненормированным рабочим днем ​​сверх установленной нормы рабочего времени, кроме случаев выполнения по поручению работодателя работы, не входящей в его обязанности;
  • отработка недоработанных ранее часов для лиц с суммированным учетом рабочего времени и гибким графиком работы;
  • работа, выполняемая из трудового договора порядке совместительства;
  • отработка дней отдыха, предоставляемых членам неправославных религиозных общин для празднования их религиозных праздников в соответствии с ч. 3 ст. 73 КЗоТ Украины.

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