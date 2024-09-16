Италия отправит Украине вторую систему ПВО SAMP-T

Италия подтвердила отправку второй системы SAMP-T для защиты украинских городов.

Источник фото: armyinform.com.ua

В ближайшее время Италия отправит вторую систему противовоздушной обороны SAMP-T в Украину для отражения российских ракетных атак. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, отметив, что Италия продолжает оказывать Киеву безоговорочную помощь, включая военную, гражданскую и финансовую поддержку.

«Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения», - заявил Таяни. Министр также подчеркнул, что Украина не просила больше, чем то, что Италия уже предоставила, и добавил, что страна не обладает британским и американским оружием, в котором нуждается Киев.

Таяни также выразил надежду, что до конца года удастся организовать «значимую мирную конференцию» для обсуждения ситуации в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.