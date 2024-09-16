Італія відправить Україні другу систему ППО SAMP-T

Італія підтвердила відправку другої системи SAMP-T для захисту українських міст.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Найближчим часом Італія відправить другу систему протиповітряної оборони SAMP-T в Україну для відбиття російських ракетних атак. Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зазначивши, що Італія продовжує надавати Києву беззастережну допомогу, включаючи військову, цивільну та фінансову підтримку.

«Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», - заявив Таяні. Міністр також підкреслив, що Україна не просила більше, ніж те, що Італія вже надала, і додав, що країна не володіє британською та американською зброєю, якої потребує Київ.

Таяні також висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати «значущу мирну конференцію» для обговорення ситуації в Україні.

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