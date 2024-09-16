У Хмельницькій області пенсіонер прихистив переселенця, а той його жорстоко вбив

Чоловік забив палицею до смерті 75-річного пенсіонера.

На Хмельниччині судили переселенця, який жорстоко вбив пенсіонера, який його прихистив. Про це повідомляє обласна прокуратура.

42-річному чоловіку призначили 8 років за ґратами.

Встановлено, що потерпілий прихистив у себе обвинуваченого, який приїхав з Луганщини.

У день вбивства між чоловіками на побутовому підґрунті виник конфлікт, під час якого обвинувачений взяв до рук дерев’яну палицю та завдав нею не менше 25 ударів в різні частини тіла 75-річному потерпілому. Від отриманих травм він помер на місці.

Зрозумівши, що накоїв, засуджений втік у Шепетівку до знайомих. Там його розшукали і затримали правоохоронці.

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