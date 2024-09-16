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У Держпраці нагадали, які гарантії мають вагітні жінки та жінки з дітьми при влаштуванні на роботу

22:18, 16 вересня 2024
Звільнення вагітних жінок, матерів з дітьми до 3 років і одиноких матерів з дітьми до 14 років можливе тільки при ліквідації підприємства з обов’язковим працевлаштуванням.
У Держпраці нагадали, які гарантії мають вагітні жінки та жінки з дітьми при влаштуванні на роботу
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Державна служба з питань праці пояснює, які є гарантії при прийнятті на роботу і які заборони звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям — за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власника бо уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі.

Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (стаття 184 КЗпП України).

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