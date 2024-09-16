В Гоструда напомнили, какие гарантии имеют беременные женщины и женщины с детьми при устройстве на работу

Увольнение беременных женщин, матерей с детьми до 3 лет и одиноких матерей с детьми до 14 лет возможно только при ликвидации предприятия с обязательным трудоустройством.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие есть гарантии при принятии на работу и какие запреты увольнения беременных женщин и женщин, имеющих детей.

Запрещается отказывать женщинам в принятии на работу и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей младше трех лет, а одиноким матерям — при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида.

При отказе в принятии на работу указанным категориям женщин собственника, поскольку уполномоченный им орган обязан сообщать им причины отказа в письменной форме.

Отказ в принятии к работе может быть обжалован в судебном порядке.

Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет (до шести лет — часть шестая статьи 179), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида по инициативе владельца или уполномоченного им органа не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

Обязательное трудоустройство указанных женщин осуществляется также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора. В период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (статья 184 КЗоТ Украины).

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