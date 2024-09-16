В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских из автомата

Злоумышленник выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автомата в сторону полицейских, выпустив по ним 60 шаров.

Правоохранители нашли мужчину, который расстрелял два автомобиля и ранил правоохранителя. Суд взял его под стражу.

«В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который из автомата расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского», - сообщили в полиции региона.

Отмечается, что 14 сентября около часу ночи в селе Олешин Хмельницкой территориальной общины мужчина, находившийся за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, из автомата Калашникова выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний сотрудник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя.

«По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования», - сообщили правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.