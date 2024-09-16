Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских из автомата

17:11, 16 сентября 2024
Злоумышленник выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.
В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских из автомата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина открыл стрельбу из автомата в сторону полицейских, выпустив по ним 60 шаров.

Правоохранители нашли мужчину, который расстрелял два автомобиля и ранил правоохранителя. Суд взял его под стражу.

«В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который из автомата расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского», - сообщили в полиции региона.

Отмечается, что 14 сентября около часу ночи в селе Олешин Хмельницкой территориальной общины мужчина, находившийся за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, из автомата Калашникова выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний сотрудник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя.

«По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования», - сообщили правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет одобрил законопроект о запрете мобилизации до 25 лет

Теперь Верховная Рада рассмотрит законопроект о запрете мобилизации до 25 лет во втором чтении.

Минфин предлагает выплачивать судьям премии до 40% должностного оклада в месяц

В законе о госбюджете на 2025 год предлагают установить выплату премий судьям местных судей до 40% оклада, но откуда будут брать средства на эти премии и как это согласуется с законом о судоустройстве – пока неизвестно.

Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Судей обвинили в том, что они заполнили свои имущественные декларации в рабочее время

Участник судебного процесса обратился в НАПК и решил добиться отвода коллегии судей апелляционного суда.

Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції