В Хмельницкой области сельсовет излишне заплатил 100 тысяч за электроэнергию

Энергопоставщик вернет чрезмерно уплаченные коммунальным заведением средства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области сельсовет чрезмерно заплатил почти 100 тысяч за электроэнергию, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что между КНП «Летичевская многопрофильная больница» и обществом заключен договор поставки электроэнергии на сумму более 2 млн грн.

В период выполнения договора по инициативе поставщика сторонами заключены дополнительные соглашения, по которым безосновательно увеличена цена электрической энергии.

Такое увеличение стоимости привело к чрезмерной уплате из бюджета почти 100 тысяч грн.

Следовательно, прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском, а средства подлежат возврату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.