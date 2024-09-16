На Хмельниччині селищна рада надмірно сплатила 100 тисяч за електроенергію

Енергопостачальник поверне надмірно сплачені комунальним закладом кошти.

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У Хмельницькій області селищна рада надмірно сплатила майже 100 тисяч за електроенергію, повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що між КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» та товариством укладено договір поставки електроенергії на суму понад 2 млн грн.

В період виконання договору за ініціативою постачальника сторонами укладено додаткові угоди, якими безпідставно збільшено ціну електричної енергії.

Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати з бюджету майже 100 тис грн.

Відтак, прокуратура звернулась до суду з позовом, який повністю задоволено, а кошти підлягають поверненню.

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