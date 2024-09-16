Прокурорам у 2025 році збільшать прожитковий мінімум для розрахунку зарплати, а фінансування прокуратури зросте на 3,56 млрд грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

Для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум, а фінансування прокуратури збільшити на 3,56 млрд грн. Це випливає з проекту державного бюджету на 2025 рік, який зареєстрував уряд (законопроект №12000).

Так, довгий час в бюджеті на різні роки передбачали «заморожений» прожитковий мінімум в 1600 грн, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури. Зокрема у 2024 році він був майже вдвічі менший за «звичайний» прожитковий мінімум в 3028 грн.

Втім, на 2025 рік уряд все ж вирішив переглянути цей підхід – і застосувати до прокурорів той же прожитковий мінімум, що і для суддів – 2102 грн. Тобто, він буде меншим за звичайний, але все ж більшим, ніж в 2024 році.

Загалом у проекті Державного бюджету України на 2025 рік для забезпечення діяльності Офісу Генерального прокурора передбачені видатки в сумі 18,15 млрд грн (з них загальний фонд – 18,142 млрд грн).

Зазначені видатки загального фонду планується спрямувати, зокрема на:

оплату праці з нарахуваннями – 16,249 млрд грн (виходячи зі встановлення з 1 січня 2025 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, у розмірі 2102 гривні);

матеріально-технічне забезпечення – 280,7 млн грн;

оплату відряджень – 70,8 млн грн;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 386 млн грн;

сплату судового збору – 270,2 млн грн;

оплату послуг – 549,7 млн грн;

капітальні видатки – 173,2 млн грн.

Слід зазначити, що в 2024 році на Офіс Генпрокурора було передбачено за загальним фондом 14,578 млрд грн і ще 9 млн за спецфондом, загалом 14,588 млрд грн.

Таким чином, фінансування прокуратури зросте в 2025 році на 3,56 млрд грн за загальним фондом.

При цьому зросте фінансування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так, якщо в 2024 році на САП було передбачено 203,3 млн грн, то в 2025 році – майже 336 млн грн.

Зазначимо, як раніше писала «Судово-юридична газета», для забезпечення фінансування судів першої та апеляційної інстанції Мінфін пропонує 18,5 млрд грн, тобто, збільшення порівняно з 2024 роком буде незначним – 1,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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