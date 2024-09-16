Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

14:33, 16 вересня 2024
Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.
Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Як випливає із законопроекту 12000, Державна судова адміністрація на забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами в наступному році отримає 18,51 млрд грн за загальним фондом.

Нагадаємо, що в 2024 році на забезпечення місцевих та апеляційних судів за загальним фондом було передбачено 17,4 млрд грн. Отже, на наступний рік судам додали 1,1 млрд грн у загальному фонді.

За спецфондом на цю програму передбачено 3,6 млрд грн (прогнозовані надходження від судового збору). В 2024 році план надходжень був закладений у сумі 3,2 млрд грн.

Отже, загалом Мінфін передбачив на 2025 рік для місцевих та апеляційних судів 22,11 млрд грн порівняно з 20,6 млрд грн в поточному році.

Нагадаємо, що за даними ВРП, потреба апеляційних та місцевих судів, органів та установ у системі Державної судової адміністрації у фінансових ресурсах на 2025 рік становить 36,27 млрд грн.

При цьому на Службу судової охорони в 2025 році планується виділити 1,237 млрд грн за загальним фондом (в 2024 році було 1,255 млрд грн).

Верховному Суду в 2025 році планують виділити 1,948 млрд грн за загальним фондом. Разом зі спецфондом – 2,43 млрд грн. Отже, за загальним фондом фінансування Верховного Суду не зміниться порівняно з 2024 роком, лише дещо збільшиться прогноз за спецфондом.

Дещо зменшити пропонується фінансування Конституційного Суду України (332,7 млн грн у 2025 році проти 333,8 млн грн в 2024 році).

Вищий антикорупційний суд в 2025 році отримає 507,4 млн грн, що дещо більше, ніж в 2024 році (було 433 млн грн).

Вища рада правосуддя отримає в 2025 році 367,1 млн грн, що більше, ніж в 2024 році (було 352,4 млн грн).

На Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2025 році виділять 237,5 млн грн (за загальним фондом). Аналогічна сума була виділена на фінансування ВККС в 2024 році.

Для Національної школи суддів видатки також лишаються на тому ж рівні 77,2 млн грн.

Фінансування видатків на так і не створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності не зміниться і складатиме 4,3 млн грн.

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку посадового окладу судді залишиться.

Як зазначає Мінфін в поясненнях, для встановлення базового розміру посадового окладу судді та посадових окладів працівникам державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівникам податкових і митних органів, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначено на рівні 2102 гривні, «ураховуючи рівень матеріального забезпечення окремих категорій осіб, фінансові можливості державного бюджету та принцип збалансованості».

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддів звинуватили в тому, що вони заповнювали свої майнові декларації у робочий час

Учасник судового процесу звернувся до НАЗК та вирішив домогтися відводу колегії суддів апеляційного суду.

Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

Програма МВФ передбачає підвищення ПДВ у разі суттєвих змін до бюджету 2025 року

Якщо до бюджету 2025 року будуть вносити суттєві зміни, то додатково можуть підвищити ПДВ.

Відбирати нових членів Рахункової палати будуть з вирішальним голосом міжнародних експертів

Бюджетний комітет парламенту підтримав реформу Рахункової палати.

Для суддів пропонують запровадити психологічну підготовку

В Офісі Президента фіналізували стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції