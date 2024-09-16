Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів залишиться на рівні 2102 грн.

Кабмін подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Як випливає із законопроекту 12000, Державна судова адміністрація на забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами в наступному році отримає 18,51 млрд грн за загальним фондом.

Нагадаємо, що в 2024 році на забезпечення місцевих та апеляційних судів за загальним фондом було передбачено 17,4 млрд грн. Отже, на наступний рік судам додали 1,1 млрд грн у загальному фонді.

За спецфондом на цю програму передбачено 3,6 млрд грн (прогнозовані надходження від судового збору). В 2024 році план надходжень був закладений у сумі 3,2 млрд грн.

Отже, загалом Мінфін передбачив на 2025 рік для місцевих та апеляційних судів 22,11 млрд грн порівняно з 20,6 млрд грн в поточному році.

Нагадаємо, що за даними ВРП, потреба апеляційних та місцевих судів, органів та установ у системі Державної судової адміністрації у фінансових ресурсах на 2025 рік становить 36,27 млрд грн.

При цьому на Службу судової охорони в 2025 році планується виділити 1,237 млрд грн за загальним фондом (в 2024 році було 1,255 млрд грн).

Верховному Суду в 2025 році планують виділити 1,948 млрд грн за загальним фондом. Разом зі спецфондом – 2,43 млрд грн. Отже, за загальним фондом фінансування Верховного Суду не зміниться порівняно з 2024 роком, лише дещо збільшиться прогноз за спецфондом.

Дещо зменшити пропонується фінансування Конституційного Суду України (332,7 млн грн у 2025 році проти 333,8 млн грн в 2024 році).

Вищий антикорупційний суд в 2025 році отримає 507,4 млн грн, що дещо більше, ніж в 2024 році (було 433 млн грн).

Вища рада правосуддя отримає в 2025 році 367,1 млн грн, що більше, ніж в 2024 році (було 352,4 млн грн).

На Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2025 році виділять 237,5 млн грн (за загальним фондом). Аналогічна сума була виділена на фінансування ВККС в 2024 році.

Для Національної школи суддів видатки також лишаються на тому ж рівні 77,2 млн грн.

Фінансування видатків на так і не створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності не зміниться і складатиме 4,3 млн грн.

Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку посадового окладу судді залишиться.

Як зазначає Мінфін в поясненнях, для встановлення базового розміру посадового окладу судді та посадових окладів працівникам державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівникам податкових і митних органів, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначено на рівні 2102 гривні, «ураховуючи рівень матеріального забезпечення окремих категорій осіб, фінансові можливості державного бюджету та принцип збалансованості».

Автор: Наталя Мамченко

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