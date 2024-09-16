Фінансування судової влади у 2025 році залишиться на рівні поточного року – проект бюджету

Кабмін подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Як випливає із законопроекту 12000, Державна судова адміністрація на забезпечення здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами в наступному році отримає 18,51 млрд грн за загальним фондом.
Нагадаємо, що в 2024 році на забезпечення місцевих та апеляційних судів за загальним фондом було передбачено 17,4 млрд грн. Отже, на наступний рік судам додали 1,1 млрд грн у загальному фонді.
За спецфондом на цю програму передбачено 3,6 млрд грн (прогнозовані надходження від судового збору). В 2024 році план надходжень був закладений у сумі 3,2 млрд грн.
Отже, загалом Мінфін передбачив на 2025 рік для місцевих та апеляційних судів 22,11 млрд грн порівняно з 20,6 млрд грн в поточному році.
Нагадаємо, що за даними ВРП, потреба апеляційних та місцевих судів, органів та установ у системі Державної судової адміністрації у фінансових ресурсах на 2025 рік становить 36,27 млрд грн.
При цьому на Службу судової охорони в 2025 році планується виділити 1,237 млрд грн за загальним фондом (в 2024 році було 1,255 млрд грн).
Верховному Суду в 2025 році планують виділити 1,948 млрд грн за загальним фондом. Разом зі спецфондом – 2,43 млрд грн. Отже, за загальним фондом фінансування Верховного Суду не зміниться порівняно з 2024 роком, лише дещо збільшиться прогноз за спецфондом.
Дещо зменшити пропонується фінансування Конституційного Суду України (332,7 млн грн у 2025 році проти 333,8 млн грн в 2024 році).
Вищий антикорупційний суд в 2025 році отримає 507,4 млн грн, що дещо більше, ніж в 2024 році (було 433 млн грн).
Вища рада правосуддя отримає в 2025 році 367,1 млн грн, що більше, ніж в 2024 році (було 352,4 млн грн).
На Вищу кваліфікаційну комісію суддів у 2025 році виділять 237,5 млн грн (за загальним фондом). Аналогічна сума була виділена на фінансування ВККС в 2024 році.
Для Національної школи суддів видатки також лишаються на тому ж рівні 77,2 млн грн.
Фінансування видатків на так і не створений Вищий суд з питань інтелектуальної власності не зміниться і складатиме 4,3 млн грн.
Заморожений прожитковий мінімум для розрахунку посадового окладу судді залишиться.
Як зазначає Мінфін в поясненнях, для встановлення базового розміру посадового окладу судді та посадових окладів працівникам державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівникам податкових і митних органів, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб визначено на рівні 2102 гривні, «ураховуючи рівень матеріального забезпечення окремих категорій осіб, фінансові можливості державного бюджету та принцип збалансованості».
Автор: Наталя Мамченко
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