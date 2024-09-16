Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

Кабмин подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Как следует из законопроекта 12000, Государственная судебная администрация на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами в следующем году получит 18,51 млрд грн по общему фонду.

Напомним, что в 2024 году на обеспечение местных и апелляционных судов по общему фонду было предусмотрено 17,4 млрд грн. Следовательно, на следующий год судам прибавили 1,1 млрд грн в общем фонде.

По спецфонду на эту программу предусмотрено 3,6 млрд грн (прогнозируемые поступления от судебного сбора). В 2024 году план поступлений был заложен в сумме 3,2 млрд грн.

Итак, в целом Минфин предусмотрел на 2025 год для местных и апелляционных судов 22,11 млрд грн. по сравнению с 20,6 млрд. грн. в текущем году.

Напомним, что, по данным ВСП, потребность апелляционных и местных судов, органов и учреждений в системе Государственной судебной администрации в финансовых ресурсах на 2025 год составляет 36,27 млрд грн.

При этом на Службу судебной охраны в 2025 году планируется выделить 1,237 млрд грн. по общему фонду (в 2024 году было 1,255 млрд грн).

Верховному Суду в 2025 году планируется выделить 1,948 млрд грн по общему фонду. Вместе со спецфондом – 2,43 млрд грн. Следовательно, по общему фонду финансирования Верховного Суда не изменится по сравнению с 2024 годом, лишь несколько увеличится прогноз по спецфонду.

Несколько уменьшить предлагается финансирование Конституционного Суда Украины (332,7 млн грн. в 2025 году против 333,8 млн грн. в 2024 году).

Высший антикоррупционный суд в 2025 году получит 507,4 млн грн., что несколько больше, чем в 2024 году (было 433 млн грн.).

Высший совет правосудия получит в 2025 году 367,1 млн грн., что больше, чем в 2024 году (было 352,4 млн грн.).

На Высшую квалификационную комиссию судей в 2025 году будет выделено 237,5 млн грн (по общему фонду). Аналогичная сумма была выделена на финансирование ВККС в 2024 году.

Для Национальной школы судей расходы также остаются на том же уровне 77,2 млн грн.

Финансирование расходов на так и не созданный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности не изменится и составит 4,3 млн грн.

Замороженный прожиточный минимум для расчета должностного оклада судьи останется.

Как отмечает Минфин в пояснениях, для установления базового размера должностного оклада судьи и должностных окладов работникам государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работникам налоговых и таможенных органов, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц определен на уровне 2102 гривны, «учитывая уровень материального обеспечения отдельных категорий лиц, финансовых возможностей государственного бюджета и принцип сбалансированности».

Автор: Наталя Мамченко

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