Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

14:33, 16 сентября 2024
Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.
Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин подал в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2025 год. Как следует из законопроекта 12000, Государственная судебная администрация на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами в следующем году получит 18,51 млрд грн по общему фонду.

Напомним, что в 2024 году на обеспечение местных и апелляционных судов по общему фонду было предусмотрено 17,4 млрд грн. Следовательно, на следующий год судам прибавили 1,1 млрд грн в общем фонде.

По спецфонду на эту программу предусмотрено 3,6 млрд грн (прогнозируемые поступления от судебного сбора). В 2024 году план поступлений был заложен в сумме 3,2 млрд грн.

Итак, в целом Минфин предусмотрел на 2025 год для местных и апелляционных судов 22,11 млрд грн. по сравнению с 20,6 млрд. грн. в текущем году.

Напомним, что, по данным ВСП, потребность апелляционных и местных судов, органов и учреждений в системе Государственной судебной администрации в финансовых ресурсах на 2025 год составляет 36,27 млрд грн.

При этом на Службу судебной охраны в 2025 году планируется выделить 1,237 млрд грн. по общему фонду (в 2024 году было 1,255 млрд грн).

Верховному Суду в 2025 году планируется выделить 1,948 млрд грн по общему фонду. Вместе со спецфондом – 2,43 млрд грн. Следовательно, по общему фонду финансирования Верховного Суда не изменится по сравнению с 2024 годом, лишь несколько увеличится прогноз по спецфонду.

Несколько уменьшить предлагается финансирование Конституционного Суда Украины (332,7 млн грн. в 2025 году против 333,8 млн грн. в 2024 году).

Высший антикоррупционный суд в 2025 году получит 507,4 млн грн., что несколько больше, чем в 2024 году (было 433 млн грн.).

Высший совет правосудия получит в 2025 году 367,1 млн грн., что больше, чем в 2024 году (было 352,4 млн грн.).

На Высшую квалификационную комиссию судей в 2025 году будет выделено 237,5 млн грн (по общему фонду). Аналогичная сумма была выделена на финансирование ВККС в 2024 году.

Для Национальной школы судей расходы также остаются на том же уровне 77,2 млн грн.

Финансирование расходов на так и не созданный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности не изменится и составит 4,3 млн грн.

Замороженный прожиточный минимум для расчета должностного оклада судьи останется.

Как отмечает Минфин в пояснениях, для установления базового размера должностного оклада судьи и должностных окладов работникам государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работникам налоговых и таможенных органов, размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц определен на уровне 2102 гривны, «учитывая уровень материального обеспечения отдельных категорий лиц, финансовых возможностей государственного бюджета и принцип сбалансированности».

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам в 2025 году увеличат прожиточный минимум для расчета зарплаты, а финансирование прокуратуры вырастет на 3,56 млрд грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

Судей обвинили в том, что они заполнили свои имущественные декларации в рабочее время

Участник судебного процесса обратился в НАПК и решил добиться отвода коллегии судей апелляционного суда.

Финансирование судебной власти в 2025 году останется на уровне текущего года – проект бюджета

Замороженный прожиточный минимум для расчета окладов судей останется на уровне 2102 грн.

Программа МВФ предусматривает повышение НДС при существенных изменениях в бюджет 2025 года

Если в бюджет 2025 года будут вносить существенные изменения, дополнительно могут повысить НДС.

Отбирать новых членов Счетной палаты будут решающим голосом международных экспертов

Бюджетный комитет парламента поддержал реформу Счетной палаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    голова Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції