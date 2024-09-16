22-летнего директора юрфирмы поймали на незаконной переправке через границу уклонистов

За услуги в содействии выезда за границу мужчин призывного возраста руководитель юрфирмы брал до 15 тысяч долларов США.

22-летнего директора юридической компании обвиняют в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. По информации Киевской городской прокуратуры, ему предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Как утверждают следователи, подозреваемый предлагал на сайте своей фирмы помощь в изготовлении документов для отсрочки от призыва на военную службу и получения выводов военно-врачебных комиссий, которые позволяли снятие с воинского учета. Стоимость таких «услуг» составляла от 10 до 15 тысяч долларов США.

В ходе расследования было задокументировано несколько случаев получения денег за предоставление этих незаконных услуг. На данный момент руководителю юридической компании избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тысяч гривен.

Правоохранители продолжают устанавливать других лиц, которые могут быть причастны к этому правонарушению. За содеянное директору фирмы грозит до 9 лет лишения свободы, с возможным дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Стоит отметить, что согласно Конституции Украины, подозреваемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

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